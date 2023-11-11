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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيان الختامي لقمة الرياض يطالب جميع الدول بوقف تصدير السلاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

القمة العربية الاسلامية
القمة العربية الاسلامية بالرياض
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قالت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.
وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وضرورة إسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف
 

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