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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس الإريتري يناقشان تعزيز العلاقات بين البلدين

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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ناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الأوضاع في البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات المشتركة.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - إن رئيس مجلس السيادة، أطلع الرئيس الإريتري على تطورات الأوضاع في السودان والانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الدولة، وتدمير البنية التحتية وارتكابها لجرائم إنسانية ضد المدنيين، مجددا حرص الحكومة وسعيها الدؤوب على إيجاد الحلول لهذه الأزمة من خلال مشاركتها في منبر جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الاتحاد الإفريقي والإيجاد.

من جانبه أكد الرئيس الإريتري وقوف ودعم بلاده لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان وضمان وحدته وأمنه.

البرهان السودان إريتريا