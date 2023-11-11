غدا.. كنيسة الملاك ميخائيل تنظم نهضة روحية

تنظم كنيسة الملاك ميخائيل بقرية حلوة التابعة لإيبارشية مطاي تحت رعاية الانبا جوارجيوس أسقف مطاي وتوابعها وبإشراف القمص يوسف مكرم والقس ابراهيم يوسف والقس اسحق لندس كهنة الكنيسة، نهضة روحية بمناسبة ذكري شفيع الكنيسة الملاك ميخائيل ومناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء الكنيسة .



وتقوم الكنيسة بتقيم النهضة سنويا وتبدأ من الاحد الموافق 12 نوفمبر2023 وتستمر حتي الاثنين الموافق 20 نوفمبر علي أن تبدأ النهضة الساعة السادسة مساء وتقام القداسات الالهية يوميا من الساعة السادسة الي الساعة الثامنة صباحا، وتبدأ النهضة في يومها الاول بحضور ابونا عازر الصموئيلي الراهب بدير الانبا صموئيل بجبل النقلون والمرنم بولس ملاك .

وعن اليوم الثاني: فيقوم الاب رويس اقلاديوس كاهن بإيبارشية مغاغة والمرنم ساتر ميخائيل بتقديم برنامج يومي.. وفي اليوم الثالث يقوم الاب ماركوس ناشد كاهن بإيبارشية مصر الجديدة والمرنم روماني روؤف .

وفي اليوم الرابع يتضمن البرنامج الاب بافلوس كاهن بقرية صندفا والمرنمة ميري .. واليوم الخامس يقوم الاب شاروبيم كاهن بإيبارشية سمالوط والمرنمة سارة معروف بتقديم خدمتهم الكنسيه.. وفى اليوم السادس: الاب باسيلي كاهن بإيبارشية سمالوط والمرنمة هايدي منتصر ، وفى اليوم السابع: الاب متري كاهن كنيسة اشروبة والمرنمة مريم حلمي و تستقبل النهضة في يومها الثامن المرنم برسوم القمص اسحق ويلقي الكلمة أيضا .



و تختم النهضة يوم الاثنين بحضور القس أرسانيوس حنين والقس بقطر جابر والقس رويس كهنة كنيسة مارجرجس بسيلة الغربية كما تبدأ النهضة بصلاة العشية وتمجيد الملاك ميخائيل .

و جدير بالذكر أن الكنيسة تحتفل باليوبيل الذهبي بمرور 50 عام علي أنشاء الكنيسة وبدأ انشاء الكنيسة في أواخر سنة 1972م وبدأت الصلاة بالكنيسة عام 1973م وبدأ الصلاة بها الراهب منقريوس وأستمر لمدة سنة ونصف وبعد ذلك رسم القمص موسي بسطوروس سنة 1974م كاهن علي كنيسة الملاك ميخائيل.

و يعتبر أول كاهن مرسوم للكنيسة وبعد ذلك أنتقل للخدمة في كنيسة أبونا عبد المسيح المناهري بالمناهرة ورسم القمص يوسف مكرم كاهنا للكنيسة يوم 30 يوليو 1996م ورسما أيضا القس ابراهيم يوسف والقس اسحق لندس كاهنين للكنيسة يوم 19 فبراير2012م.