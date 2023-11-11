المفوض العام للأونروا يطلب من الزعماء العرب الدعم

قال المفوض العام لو كالة الأونروا أن القوات الإسرائيلية دفعت الكثير من الناس في شوارع غزة، حيث يعيش أكثر من 70 ألف من النساء والأطفال في مباني الأنروا.

أكد المفوض العام للأونروا أن الحياة صادمة في غزة وعلى شعبها، معقبًا: “الأماكن مزدحمة وكل شئ ينتهي الغذاء والدواء والوقود”.

وجه رسالة للزعماء العرب قائلآ: أريد دعمكم وتضامنكم في هذه الأمور الطارئة

وأكد المفوض العام للأونروا، أن الغزيون اليوم يشعرون بأنهم يفتقرون الحقوق الإنسانية والعالم تخلى عنهم، متابعًا أنه حذر من خطر إزادوجية المعايير ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين في مؤتمر يدعم المدنيين في باريس.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.