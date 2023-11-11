عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

استهل شحاتة الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم استعرض معهم نتائج الزيارات الميدانية التى تم تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي بداية أكتوبر الماضي، مشددا على تكثيف جولات المتابعة الميدانية لكافة المدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع الصحراوية بأرجاء المحافظة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح للحضور أن المديرية قررت وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تدشين منصات إلكترونية للمراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائية/ الإعدادية/ الثانوية )، مؤكداً على الموجهين العموم ضرورة ترشيح نخبة من أفضل المعلمين لتفعيل تلك المنصات المزمع إنشائها وشرح المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول وشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني، مشيراً أنها ستكون مفتوحة عبر شبكة اليوتيوب وتحت إشراف التطوير التكنولوجي، وتأتي في إطار خطة المنظومة التعليمية لدعم الطلاب ومواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية والتي ظهرت جليا هذا العام مع دخول 18 مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية الخدمة.

وأكد مدير المديرية ضرورة تكاتف الجميع والتحلي بالجدية وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة في سبيل نجاح منظومة المنصات الإلكترونية، والتي تأتي دعماً لأبنائنا الطلاب والمساهمة في رفع مستواهم التعليمي وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكيل تعليم مطروح يؤكد على تكثيف المتابعة لضبط العملية التعليمية

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