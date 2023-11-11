قرار عاجل من النيابة ضد عصابة سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر

فتحت نيابة الشروق وبدر تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بنطاق قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، كما أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون"، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.