ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر اليوم من إحباط محاولة عاطل لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه بدائرة المركز.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود معلومات عن قيام "ابراهيم ر ع ع" 27 سنة وشهرته التركي عاطل ومقيم في ناطورة التابعة لمركز كفر صقر بقصد الإتجار في المواد المخدرة.

تم التنسيق مع الاجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية ونجح الرائد أحمد نشأت رئيس المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش "طلقة" 23 لفافة هيروين وهاتف محمول للتواصل مع عملائه ومبلغ مالي حصيلة البيع.

وبالمواجهة أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه غير المشروع تحرر عن ذلك المحضر رقم 15361جنايات مركز شرطة كفر صقر كفر صقر وتولت النيابة العامة التحقيقات.