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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقطة اللا عودة.. كيف تحدث العالم عن استهداف الاحتلال لمستشفيات غزة؟

مستشفى الشفاء بقطاع
مستشفى الشفاء بقطاع غزة
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد ردود الفعل على استهداف المستشفيات في قطاع غزة.

مدير منظمة الصحة العالمية: منزعجون للغاية من الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

أطباء بلا حدود: مستشفى الشفاء تعرض لهجمات مكثفة والوضع كارثي، المرضى بمستشفى الشفاء في حالة حرجة وغير قادرين على الحركة أو الإخلاء.

مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقصف النازحين، ويجب ضمان تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في غزة لمواصلة عمل المستشفيات.

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

الأمم المتحدة: قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر.

الصليب الأحمر الدولي: النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة.

مفوض وكالة "أونروا": يجب وقف "المذبحة" في قطاع غزة، وربما هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، ونحض إسرائيل على التوقف الفوري.

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