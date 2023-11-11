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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب ركنة توك توك.. ضبط المتهم بقتل صاحب كشك في مشاجرة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل صاحب كشك فى مشاجرة بسبب خلافات على ركنه توك توك بأكتوبر.

تلقى المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفـى و3 أشخاص، طرف ثان 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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