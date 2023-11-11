ضبط عامل أطلق النار على سيدة خلال مشاجرة فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر محافظة الدقهلية من ضبط مبلط بقرية النزل وبحوزتة بندقية خرطوش عيار ناري، وذلك بعد قيامه بإطلاق عيار على ربة منزل واصابتها خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقها لوجود خلافات مالية بينهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "إيمان.م.ع"، 33 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية النزل دائرة المركز مصابة برش خرطوش باليد اليسرى والفخذ الأيسر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، بالفحص وسؤالها قررت بحدوث مشاجرة بين شقيقها "العربي"ن27عاما، فلاح، وشخص أخر يدعى "أحمد.ت.ف"،30عاما، مبلط ومقيم بذات القرية لوجود خلافات مالية بينهما وأثناء المشاجرة قام الأخير بإطلاق النار من عيار ناري "فرد خرطوش"، بحوزته أحدث إصابتها واتهمته بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب،وبغرشاده جرى ضبط السلاح الناري "عبارة عن بندقية خرطوش، وطلقة من ذات العيار".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.