شنق نفسه بحبل.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



شنق نفسه بحبل

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي يُدعى محمد.ا.ك، وأنه أقدم على إزهاق روحه شنقًا باستخدام حبل، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي وبه آثار شنق حول الرقبة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث. وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ا.ك.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.