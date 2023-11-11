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السبت 11 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جريمة بشعة في الهرم.. عاطل يقتل طفلتيه ويخدر صديقه لإلصاق التهمة به

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم عاطل على إنهاء حياة طفلتيه خنقًا؛ بسبب خلافات أسرية مع زوجته مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت ووجود أحد الأشخاص مخدرا داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة طفلة عام ونصف، كما تبين إصابة شقيقتها بحالة إعياء نتيجة تعدي جري نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما عثر على أحد الأشخاص مخدرا وبمناقشته أفاد بتلقيه اتصالا من والد الطفلتين المجني عليهما للحضور وفور دخوله إلي الشقة قام والد الطفلتين بتخديره ولاذ بالفرار لإلصاق الجريمة به، وبمناقشة الزوجة أفادت بتكرار الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها واتهمته بالإقدام على إنهاء حياة بناته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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