موقف رونالدو.. قائمة منتخب البرتغال لمنافسات فترة التوقف الدولي

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراتين خلال الشهر الجاري، إحداهما أمام ليختنشتاين يوم 16 نوفمبر في الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

أما ثانيهما، أمام أيسلندا في ختام تصفيات يورو 2024، وذلك يوم 19 من الشهر ذاته، ويأتي ذلك بعدما حسم منتخب البرتغال تأهله رسميًا للبطولة الأوروبية التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وشهدت قائمة برازيل أوروبا، تواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على رأس اختيارات المدرب مارتينيز.

وكان رونالدو، غاب عن مباراة النصر أمام الدحيل في بطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب شعوره بالإرهاق نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، بحسب قول مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني للفريق السعودي.

ويتصدر منتخب البرتغال، جدول ترتيب المجموعة العاشرة من مجموعات تصفيات يورو 2024، برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

قائمة منتخب البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا - خوسيه سا - روي باتريسيو.

خط الدفاع: أنتونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو ليتي، جانكالو إيناسيو - جواو كانسيلو - ديوجو دالوت - بيبي - نونو مينديز - جيريرو - روبن دياز.

خط الوسط: برونو فرنانديز- برناردو سيلفا - فيتينها - أوتافيو - روبن نيفيز - ماتيوس نونيز - جواو ماريو - بالينها.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - جونسالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.