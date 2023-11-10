مبادرة "زيرو جمارك" تساعد في مواجهة ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق



يستمر التذبذب في أسعار الذهب بمصر بين الصعود والهبوط داخل نطاق واسع من التداولات، وذلك في ظل تغيرات في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى عدم استقرار في أوضاع السوق المحلي الأمر الذي يدفع السعر إلى التذبذب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2600 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وهذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس ليغلق عند المستوى 2610 جنيه للجرام ويسجل ارتفاع بمقدار 30 جنيه بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2580 جنيه للجرام.

يوم أمس ارتفع سعر الأونصة في السوق العالمي قبل أن تعود إلى الانخفاض اليوم، وقد ساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليظل التذبذب في نطاق واسع هو المسيطر على أداء السوق المحلي.

أيضاً سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد حالة من الاستقرار بعض الشيء وهو ما يؤدي إلى تذبذب في سعر الذهب وعدم تحديد اتجاه واضح.

وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024 بعد ان كان مقرر أن تنتهي المبادرة في 10 نوفمبر الجاري.

القرار صدر من مجلس الوزراء بعد مطالبات عديدة سواء من شعبة الذهب والجهات المعنية بسوق الذهب أو من الشركات. خصوصا أن الستة أشهر الماضية شهدت دخول نحو 3 طن من الذهب إلى السوق المحلي.

المبادرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق لفترات طويلة، وقللت من المضاربات على سعر الذهب وتسجيله لأسعار مرتفعة غير مبررة شاهدناها خلال النصف الأول من العام.

يأتي قرار مد فترة المبادرة بعد قرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح لتحصيل أموال صادرات الذهب من الشركات إلى 30 يوم بعد أن كان لمدة 7 أيام فقط. وبالتالي شجع القرار الشركات على التوسع في عمليات التصدير وسحب المزيد من الذهب الخام من السوق لمواكبة الطلب على التصدير.

استمرار عمل مبادرة "زيرو جمارك" يساعد في مواجهة ارتفاع الطلب على الذهب الخام، حتى لو بنسبة محددة وبشكل يساهم في تحقيق بعض التوازن في الأسواق.

الجدير بالذكر أن تأثير قرار تمديد المبادرة على سوق الذهب كان مؤقت خاصة في ظل تركيز الأسواق على تحركات سعر الأونصة في السوق المحلي بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في الموازي المستقر بالقرب من مستويات تاريخية.

على الرغم من التذبذب في تحركات الذهب إلا أنها تميل إلى الارتفاع وذلك بسبب استمرار العوامل التي من شأنها أن تدفع الذهب للارتفاع مثل سعر صرف الدولار المرتفع وعدم اليقين الاقتصادي، ورغبة المواطنين في التحوط ضد أية قرارات مستقبلية تخص سعر الصرف.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عادت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم بعد ارتفاع مؤقت خلال جلسة الأمس، وتبقى منطقة 1950 – 1945 دولار للأونصة هي منطقة الدعم الرئيسية الآن وكسرها يفتح الطريق إلى مستهدف أول عند 1930 ومن بعده 1910 ثم منطقة المستوى 1900 دولار للأونصة.

الجدير بالذكر أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي، ويبقى الاتجاه العام لتداولات الذهب نحو الصعود، ولكن يشترط الاستقرار فوق منطقة المقاومة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يعاود الذهب الارتفاع واختبار منطقة المقاومة 2000 – 2010 دولار للأونصة من جديد.



السعر المحلي

عادت الأسعار إلى المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 من جديد بعد تصحيح سلبي سريع وصل بالسعر إلى المستوى 2570 جنيه للجرام.

التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب خلال هذه الفترة لتتحرك في نطاق واسع من التداولات يصل إلى 150 جنيه، حد العلوي المستوى 2650 وحده السفلي المستوى 2500 جنيه للجرام.

حالياً تميل الأسواق إلى الصعود ويبقى المستهدف الأول عند 2650 وفي حالة كسره نستهدف المستوى 2700 جنيه للجرام.