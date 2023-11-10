تضامنًا مع غزة.. الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق الحملة القومية للتبرع بالدم بدكرنس

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب" فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، ظهر اليوم الجمعة، تضامنا مع الشعبية الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، تحت شعار " تضامنًا مع غزة" بمركز شباب ميت طريف التابع لإدارة شباب دكرنس.

يأتى ذلك تزامنًا مع إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنطلاقها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والهيئات الشبابية ولفيف من قيادات وزراة الشباب والرياضة.

فيما توافد العديد من الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت طريف، وشباب قرية ميت طريف بدكرنس، والمواطنين للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين مؤكدين على تضامن شباب مصر مع غزة، بحضور علي حامد منسق المشروع بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، ورباب حمدى المدير التنفيذي بمركز شباب ميت طريف، وابو الحسن احمد خليل رئيس مجلس الإدارة، ودعاء سمير محمد منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية،

كما تضمنت فعاليات اليوم تواجد الفرق الطبية من المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، لتلقي التبرعات بالدم، والمكونه من الشحات خالد الشحات فني احصاء، وطاقم التمريض محمود احمد البيلي، وايمان مصطفي عبد العزيز، وهبه محمد ابراهيم، والدكتور علي زين العابدين، ومحمود محمد سعد ممرض عام بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين لاخواننا في فلسطين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفذ الحملة القومية للتبرع بالدم بمركز شباب ميت طريف، إيمانا منها وتضامنا مع أشقائنا فى فلسطين عامة وفى قطاع غزة على وجه الخصوص، ووقوفا خلف القيادة السياسية الحكيمه بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة والدور المجتمعي لمراكز الشباب.

الجدير بالذكر أن الحملة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، بقطاع غزة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مجلس القبائل العربية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومتابعة وتنفيذ مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

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