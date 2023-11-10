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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة روسيا بالقاهرة: أرسلنا 25 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

روسيا
روسيا
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أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، أن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.
وأضافت السفارة الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بتسليمها إلى قطاع غزة.

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