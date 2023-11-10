أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، أن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.
وأضافت السفارة الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بتسليمها إلى قطاع غزة.
العالم
سفارة روسيا بالقاهرة: أرسلنا 25 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، أن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.
أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، أن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.