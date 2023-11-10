سفارة روسيا بالقاهرة: أرسلنا 25 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 02:01 م

أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، أن طائرة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.

وأضافت السفارة الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بتسليمها إلى قطاع غزة.