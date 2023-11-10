تحرير 20 محضرا وإنذارا متنوعا وإعدام 21 كيلو مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة مفاجئة موسعة بمناطق كليوباترا وسيدي جابر وسموحة بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بالاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى شوارع بوباستس بكليوباترا وخلف محطة سيدي جابر وشوارع أدمون فرمون وتعاونيات سموحة والفتح وتوت عنخ امون ومصطفى النجار ومصطفى باشا كامل وتقسيم القضاه وحسن علام بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٦٠ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام رخص المحلات بغلق وتشميع ٣ منشآت عبارة عن ٢ مطعم و ١ سوبر ماركت، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٤٠ حالة إشغال متنوع، فضلا عن قيام أغذية شرق بتحرير ٣ محاضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام ٢١ كيلو صوصات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٥ محاضر، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام مكتب العمل بتحرير ٧ إنذارات، فضلا عن قيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٢ محضر، وقيام ادارة الكهرباء بقطع ٢ سرقة تيار كهربائي.

وجاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والإيرادات.