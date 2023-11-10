خبير شئون إسرائيلي: الاحتلال ينتقم من المدنيين بسبب فشله مع المقاومة

قال إسماعيل مسلماني، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج ممارسات واضحة بدءً من الهدنة التي قالوا إنها لمدة 4 ساعات وهذا يعد تضليلًا، لأن هذا ليس للشارع الفلسطيني وللعربي، ولكن هذا للشارع الأمريكي، في واقع الأمر يعد هذا استهلاكًا للشارع الأمريكي بسبب الضغوطات التي يتعرض لها بايدن، مؤكدًا أن الاحتلال ينتقم من المدنيين بسبب فشله مع قوات المقاومة.

وأضاف مسلماني، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد أي صفة رسمية بخصوص إسرائيل صدر منها قرار هدنة الأربع ساعات، مضيفًا:« ليس من المعقول أن يتم طرح فكرة نقل المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها».

وأكد أن الإعلام الأمريكي يُضلل من أجل فصل الساحات عن بعضها وتحديدًا منطقة المقاومة التي تمتد من إيران والعراق إلى اليمن ثم سوريا ولبنان، لافتًا إلى أن كل هذا يعد محاولة من أمريكا للحفاظ على وزنها في المنطقة، ولكن هذا لم يعد يجدي نفعًا نتيجة لما يحدث في القطاع.

وأشار، إلى أن قوات الاحتلال صارت تبطش بكل ما هو في القطاع من مستشفيات ومدنيين أطفالًا ونساءً، بسبب فشلها مدنيًا مع المقاومة، ولذلك تنتقم إنتقام غير إنساني من المدنيين العزل وذلك في سياق دفاعهم عن نفسهم.

https://www.youtube.com/watch?v=N9mbj6SYohI&t=104s