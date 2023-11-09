ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والثلاجات والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

في هذا الصدد، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالإشتراك مع مراقبة الأغذية، حملة تموينية بمركز إيتاي البارود.

وأسفرت عن ضبط 700 كرتونه كبدة منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات قبل تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.