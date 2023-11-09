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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 17 آخرين برصاص الاحتلال شرق نابلس

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب 17 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مُخيم "بلاطة" شرق مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية مع استمرار اقتحام "جنين" ومُخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب عزمي قدري حطاب (22 عامًا) بعد إصابته برصاصة في البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مُخيم "بلاطة"، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع سكانه، أصيب إثرها 18 شخصًا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاد الشاب حطاب.

الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية