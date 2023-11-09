الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل أرباح قوية

أغلقت الأسواق الأوروبية مرتفعة في ختام جلسة الخميس، مدعومة بأرباح قوية حققتها شركتا أسترازينيكا وأدين، بينما تترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن آفاق السياسة النقدية بعد أن قلل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من شأن رهان الأسواق على خفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 18 أكتوبر.. وتتأهب الأسواق من جديد لتعليقات باول المقرر أن يدلي بها الساعة 1900 بتوقيت غرينتش بعد يوم من عزوفه عن التعليق على أسعار الفائدة.

وقال صانعو سياسات البنك المركزي الأوروبي، إن من الضروري إحراز مزيد من التقدم في ترويض التضخم، بينما قال نائب محافظ البنك لويس دي جيندوس الخميس، في مقابلة إن من السابق لأوانه بحث خفض أسعار الفائدة بينما لا تزال مخاطر التضخم تلوح في الأفق.

وواصلت الأرباح دفع الأسهم للارتفاع. وكانت بيانات لمجموعة بورصات لندن قد أظهرت الثلاثاء، أن من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت نتائج الربع الثالث، تجاوزت أرباح 55.3 بالمئة منها التوقعات، وهو ما يزيد قليلا عن المعدل المعتاد البالغ 54 بالمئة.

وقفز سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات الرقمية 37.8 بالمئة ليقود مكاسب المؤشر بعد تسجيل مبيعات في الربع الثالث أفضل من المتوقع.

وصعد سهم شركة أسترازينيكا للأدوية 2.6 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها السنوية وتسجيل أرباح وعوائد أفضل من المتوقع في الربع الثالث.