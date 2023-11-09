مسئول بوزارة الخارجية الصينية: نعمل مع مصر والدول العربية على وقف الحرب فى غزة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية

أكد السفير" ليو جيان"، مسؤول إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية،أن بلاده تعمل مع مصر والدول العربية وروسيا علي إيقاف الحرب الدائرة في غزة.

وأشار" ليو جيان" في تصريح لـ"البوابة نيوز" أننا نسعي من خلال الجهود الدبلوماسية حث حكومة إسرائيل علي وقف الحرب لأن التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التصعيد ويخلف كثير من الضحايا، وأن الصين ترفض العنف مقابل العنف، وتدعو الأطراف إلى تسوية خلافاتهم عبر طاولة المفاوضات .

وذكر " ليو" أن الصين على مدار الأزمة سعت بالتنسيق مع روسيا ومندوب بكين في مجلس الأمن للتصويت لصالح قرارات بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والوصول لهدنة إنسانية إلا أن الفيتو الأمريكي كان يقف ضد هذه القرارات.

وتابع "ليو "أن ما تفعله دول الغرب والولايات المتحدة الامريكية من دعم إسرائيل بالأسلحة يؤدي إلي تعقيد الأزمة وتصاعد حدتها وليس حلها،معتبرا أن هذا الدعم العسكري الشامل من الولايات المتحدة هو تعمد في صب الزيت على النار يساعد فى تصعيد الموقف فى المنطقة وهو على عكس ما تقوم به الصين من السعي لاستقرار المنطقة .

وكشف السفير" ليو"عن مطالبات غير عقلانية من الجانب الإسرائيلي والدول الغربية لبكين بإدانة حماس وتحميلها مسؤولية القتل والتصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر الماضى، إلا أن بلاده أبلغتهم أننا نرفض إدانة «حماس»بشكل خاص، وندين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين لأن ذلك يمثل العدالة والإنصاف،وتتفق مع ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن ما فعلته حماس نتيجة للظلم التاريخى الواقع بحق القضية الفلسطينية منذ عقود.

ووصف السفير"ليو" ما فعلته إسرائيل من قصف عنيف وواسع في قطاع غزة، أدي لقتل الآلاف من الأطفال والنساء "كارثة إنسانية".

وقال السفير "ليو " إن بلاده تبذل جهود إنسانية ودبلوماسية وسياسية لحل الأزمة وتسعي لإجراء مفاوضات سياسية لحل الدولتين وعودة الحق المشروع للجانب الفلسطينى.

وأكد السفير "ليو" أن الصين خلال توليها رئاسة مجلس الامن شهر ديسمبر المقبل ستعمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم علي حقها فى دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967م بالتعاون مـع الدول الـعـربية ودول الـبـريـكـس ودول الـعـالـم الداعمة لحـل عــادل للقضية الفلسطينية.

وشدد على تمسك بلاده بمبادئها فى الوقوف بجانب الحق الفلسطينب ودعم الجهود فى التعايش وبناء مستقبل مشترك للبشرية وليس سياسية ذات معايير مزودجة كالولايات المتحدة والغرب بدعم طرفا على حساب طرف آخر، مما يؤدى إلى المزيد من الاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنهم يعتمدون سياسة اللعبة الصفرية والمصلحة الذاتية والتدخل فى شئون الأخرين والنظر لمن يختلف معهم على أنهم "خصوما"، وهذه سياسة مرفوضة بالنسبة للصين.ورأي السفير" ليو " أن هناك تطابق فى الرؤية الصينية المصرية فى أولويات حل هذا الصراع الدائم