ليتوانيا تحصل على 1.75 مليار يورو على شكل قروض ومنح أوروبية

وافق مجلس وزراء المالية والاقتصاد لدول الاتحاد الأوروبي (إيكوفين)، اليوم، على خطة محدثة للانتعاش الاقتصادي من الجيل الجديد لليتوانيا، والتي توفر استثمارات جديدة بقيمة 1.75 مليار يورو، معظمها قروض.

ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا عن وزير المالية الليتواني جينتاري سكيستي قوله إنه سيتم تخصيص مليار يورو لقروض الأعمال والأدوات المالية الأخرى، وأكثر من 550 مليون يورو في شكل قروض لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة كما أن هناك 198.4 مليون يورو أخرى في صورة منحة من مبادرة "إعادة تزويد أوروبا بالطاقة" RepowerEU.

وأضاف سكيستي - في بيان -: "نتوقع أن تصل الأموال الأولى إلى الاقتصاد بحلول نهاية هذا العام".

ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.97 بالمئة في المتوسط، أو 492.5 مليون يورو سنويا، بين عامي 2023 و2027.