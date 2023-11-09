المالية الفلسطينية ترفض استلام عائدات الضرائب من الاحتلال الصهيوني

قالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان، الخميس، إنها رفضت تسلم أموال المقاصة، أي عائدات الضرائب الفلسطينية، من الٱحتلال الصهيوني ، وذلك بعد قيامها باقتطاع جزء منها.

وذكرت الوزارة أن هذا سيترتب عليه تأخير سداد رواتب الموظفين العموميين لشهر أكتوبر الماضي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية ، اليوم الخميس.

في بداية نوفمبر الجاري، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.

وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل وحماس، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية آنذاك، والتي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.

وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30 بالمئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.