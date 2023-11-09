زد يمدد الراحة السلبية للاعبين لـ5 أيام

قرر الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي مد الراحة السلبية للفريق لمدة خمسة أيام بدلا من ثلاثة، بدأت السبت الماضي وتنتهى الأربعاء المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الخميس المقبل.

ويلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري 30 نوفمبر الجاري، بعدها يصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.

وحقق فريق زد مفاجأة كبرى فى أول ظهور له بالدوري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة في الجولة السادسة، ولم يتعرض زد لأي هزيمة حتى الآن، حيث خاض 6 مباريات فاز فى ثلاث وتعادل فى ثلاث أخرى وحصد 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى الدوري.

وثمّن عصام محمود، مدرب الحراس بالفريق الأول لنادي زد، المستوى المميز الذى ظهر عليه على لطفى حارس الفريق في الجولات الأولى من الدوري، والتي حافظ فيها الفريق على سجل خال من الهزائم، مما جعله يقتحم المربع الذهبي للمسابقة.

وقال محمود، إن لطفي دخل في منافسة شرسة وقوية وشريفة مع الحراس عمرو حسام ومزيكا في الفريق، موضحا أن هذه المنافسة تجعل الحراس في كامل الجاهزية انتظارا للفرصة.

وأضاف: “أنتظر منهم جميعا المزيد والمزيد، لأن طموحات الجهاز وإدارة النادي كبيرة جدا، وهذا يستلزم تواجد 3 حراس على مستوى عال ومميز”.

وتابع: “من ناحيتي أنا مطمئن على حراسه مرمى زد جدا؛ لأن الحراس يبذلوا أقصى مجهود في التدريبات، وفي قمة الالتزام خارج الملعب وداخله، وهذا إن شاء الله ينعكس على أدائهم داخل الملعب لمصلحة الفريق”.