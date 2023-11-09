عقب 12 يوما من الاختطاف.. أول ظهور لوالد نجم ليفربول بعد إطلاق سراحه

تلقى لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، أنباء سارة خلال الساعات القليلة الماضية، عن والده المختطف منذ 12 يومًا من جماعة جيش التحرير الوطني المصنفة كجماعة إرهابية.

اختطف والدا اللاعب الكولومبي لويس دياز من قبل مسلحين في محطة وقود في مسقط رأسهم في بارانكاس بكولومبيا، ومن ثم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بعد ساعات من الاختطاف في 28 أكتوبر الماضي.

وكثفت الشرطة الكولومبية جهودها، للعثور على والد دياز، حتى تلقت وعدًا من جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح المختطف لويس مانويل دياز.

وأكد موقع «سيمانا» الكولومبي منذ قليل، إطلاق سراح والد مهاجم ليفربول، قائلًا: «تم إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعب كرة القدم في المنتخب الكولومبي، وتمت عملية التسليم في غابات لاجواخيرا، في سيرانيا ديل بيريجا، وتم تنفيذ العملية بدعم من الأمم المتحدة، التي تم تفويضها على وجه التحديد لأن الأمم المتحدة هي المنظمة الضامنة في مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني، الذي نفذ عملية الاختطاف».

وظهر والد دياز في مقطع فيديو رفقة أفراد من الأمم المتحدة، بعد إطلاق سراحه في طريقه للعودة إلى منزله بعد مرور 12 يومًا على اختطافه.

ويستعد لويس دياز مع ليفربول، لمواجهة تولوز الفرنسي اليوم الخميس، في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.