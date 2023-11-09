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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد التأهل لنهائي الكأس.. إدارة الزمالك تعد اللاعبين بصرف المستحقات

الزمالك
الزمالك
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وعدت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي، بصرف جميع المستحقات المتأخرة ومقدمات عقود الموسم الحالي وذلك في الأيام المقبلة .

وطالبت الإدارة من اللاعبين بالفوز في المباريات المقبلة محليا وفي كأس الكونفيدرالية لإسعاد الجماهير البيضاء التي تساند الفريق بشكل مستمر . 

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على  بيراميدز في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك حسين لبيب كاس الكونفيدرالية أيمن مصطفى