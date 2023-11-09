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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

الامن العام يواصل
الامن العام يواصل مداهمة ورش تصنيع وبيع الاسلحة النارية
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن "أسيوط - الجيزة" لإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والقائمين على ورش تصنيعها. عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).

كما تم ضبط مالك ورشة خراطة، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، لقيامه بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته ( 4 طبنجات معدلة – 4 خزائن طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع. 

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ورش ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة