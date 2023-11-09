ضبط مالكة مجموعة سيارات هاربة من 140 سنة حبس بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى 140 حكم قضائى فى عدة قضايا بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكن قطاع الأمن العام، من من ضبط مالك محجر مواد بناء مقيم بمحافظة الجيزة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية.

وأضافت: كما تم ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.