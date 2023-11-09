ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مالكة مجموعة سيارات هاربة من 140 سنة حبس بالجيزة

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط هاربين من احكام قضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى 140 حكم قضائى فى عدة قضايا بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية. 

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكن قطاع الأمن العام، من من ضبط مالك محجر مواد بناء مقيم بمحافظة الجيزة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية.

وأضافت: كما تم ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ضبط المحكوم عليهم تبديد خبير السعودية