افريكسيم بنك: صندوق للاستثمار في الفنون والصناعات الإبداعية بحلول 2024

يعتزم البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "افريسكيم بنك" إطلاق صندوقا لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية تتضمن صناعة الافلام والموسيقي والانتاج الفني بحلول عام 2024.

واكدت كانايو العواني، نائب رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "افريكسيم بنك"، أن القارة الأفريقية لا تزال تعاني من عدم القدرة علي استغلال القوي الناعمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي توفر ملايين الدولارات سنويا.

واضافت خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023 والذي تستضيفه مصر في دورته الثالثة بحضور الدكتور بنديكت اورما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك و ممثلي الاتحاد الافريقي، أن هناك أكثر من 5 مليارات دولار مفقودة يمكن استخدامها في الصناعات الخلاقة موضحة أن استفادة القارة الأفريقية منها لاتتخطى 1% وبالتالي يمكنها توفير ما لا يقل عن 20 مليون فرصة عمل سنويا .

توقعت العواني أن إجمالي العوائد المتوقعة من الاستثمارات في الصناعات الإبداعية الخلاقة قد تصل إلي 15.5 مليار دولار وهي مرشحة للنمو بنحو 42% تتضمن صناعة المحتوي والتسويق الرقمي والصناعات الترفيهية والإبداعية .

أشارت إلي أن حجم نمو الاستثمارات في افريقيا بلغت 92 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تبلغ 320 مليارا في الفترات المقبلة.

وذكرت ينبغي تبني سياسات التصنيع الموحد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات وإتاحة التمويل لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوات في التواصل الرقمي و تطوير مشروعات البنية التحتية ومعالجة مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص علي مستوي القارة السمراء .