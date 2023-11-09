محافظ أسوان يتفقد اصطفاف أسطول المعدات والمركبات بنصر النوبة.. صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى ٧٢ معدة وسيارة ، وذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

وحرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الإختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات ، مشدداً على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية ، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة .

كما كلف اللواء اشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققه بشكل يومى عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل .

وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة وذلك لضمان الإطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .

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