حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لتنفيذ إزالة لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية صفط زريق، وأسفرت عن إزالة جزئية لسقف دور ثالث علوي بدون ترخيص من الجهات المختصة بمساحة ١٤٠م داخل الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإعلانات برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع اللافتات والاعلانات غير المرخصة بناحية شارع المركز، وقد أسفرت الحملة عن رفع ٢٠ إعلان وبانر مخالف حتى تظهر المدينة بالصورة الجمالية.

وقامت رئاسة حى اول الزقازيق بحملة بالإشتراك مع فريق عمل من الإدارة الهندسية بالحى لإيقاف وإزالة أعمال تقام فى المهد بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بأحد المحلات بشارع مولد النبى وتطبيق القانون على المخالفين.