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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، لبحث آخر التطورات في المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

وحث بن فرحان بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
 

الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع في غزة رفع الحصار عن غزة