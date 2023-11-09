وزير الصناعة: الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع إفريقيا لتنمية التجارة البنية

أكد المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق فعاليات التجارة البينية الافريقية للمرة الثالثة والتي جاءت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية والأحداث الإقليمية الراهنة، موضحا أن مصر مهتمة بقوة بتحقيق التنمية الشاملة بعد خفض التعريفات الجمركية الأخيرة لتعزيز حركة التجارة البينية.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023 والذي تستضيفه مصر في دورته الثالثة بحضور الدكتور بنديكت اورما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك و ممثلي الاتحاد الافريقي.

وأضاف أن الحكومة تعمل علي تشجيع مجتمع الأعمال في دول الجوار الافريقي بما يحقق التكامل الاقتصادي وبما يعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية و بما ينعكس علي رفاهية الشعوب الأفريقية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من الاتفاق والتعاون مع دول الجوار الإفريقي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لكافة البلدان الإفريقية.