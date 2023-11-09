البنتاجون: الحوثيون أسقطوا مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قبالة سواحل اليمن.

وأضاف المسؤول لشبكة "سي إن إن"، أن الطائرة المسيرة من طراز "إم كيو - 9 ريبر" كانت تعمل في المجال الجوي الدولي وفوق المياه الدولية عندما تم إسقاطها.. وأوضح المسؤول أن القيادة المركزية الأمريكية تحقق في الحادث.

ويأتي إسقاط المسيّرة، الذي أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه في وقت سابق، أمس الأربعاء، بعد عدة أسابيع من اعتراض سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، عدة صواريخ وطائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون أثناء توجههم شمالًا على طول البحر الأحمر.

وذكرت "سي إن إن" في وقت سابق، أن السفينة أسقطت أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيّرة على مدى 9 ساعات، ولم يترك مسارها سوى القليل من الشك في أن المقذوفات كانت متجهة نحو إسرائيل.

وقالت ميليشيات الحوثي، إن الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس"، في إطار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وسارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت القوات الأمريكية في المنطقة، بعد أن نفذ مقاتلو حماس هجومًا مفاجئًا عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر الماضي، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين.