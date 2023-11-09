قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية علوش بمطروح.. صور

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إنه تم الدفع بقافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش، وذلك يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر الجاري، بمتابعة من رئيس القرية لأعمال القافلة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان، بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، وتحت إشراف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.

وأكد «عبد المجيد» أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لرئيس قرية علوش بضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية علوش بمطروح

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