"الأونروا": 92 من موظفينا قتلوا و51 منشأة تضررت إثر القصف الإسرائيلي

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، إن احتياجات قطاع غزة كبيرة، ولا يمكن تأخير وصول المساعدات الإنسانية عليها، خاصة أن الوكالة هي الجهة الوحيدة المتبقية لتقديم المساعدات بـ قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد المتحدث خلال تصريحات اليوم الخميس، أن مدارس الوكالة وصل إليها نحو 730 ألف نازح من مناطق قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، منوهًا بأنه يجب فتح معبر رفح لإدخال الوقود ووقف الكارثة في غزة.

ولفت إلى أنه لم يبق سوى 8 مخابز تعمل في قطاع غزة بأكمله، وأن هناك 92 من موظفي "الأونروا" قتلوا، و51 منشأة تضررت إثر القصف الإسرائيلي