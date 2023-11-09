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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آلة الحرب الإسرائيلية تجدد قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جددت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، القصف على مواقع مختلفة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء القطاع. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال بتعزيز من الطائرات الحربية، أطلقت عدة قذائف مدفعية وصاروخية على المنطقة الشرقية من خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن آلة الحرب الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.

وفي غزة، قصف طائرات الاحتلال مخبزا في حي الشجاعية شرقا، كما تواصل قصف عدة مناطق شمال بيت لاهيا منذ أكثر من ساعتين بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من زوراق الاحتلال في غرب غزة.

وأفاد مراسلو "وفا"، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات جلهم أطفال، في قصف على حي الصبرة شرق مدينة غزة.

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