شنق نفسه.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بـ6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بمدينة ٦ أكتوبر، بعد ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه بملابسات الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.



شنق نفسه

وتبين من خلال الفحص، أن الشاب المتوفي "إيهاب.م.ل" قد أقدم على إزهاق روحه شنقاً باستخدام حبل، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، وجود كسر في العنق، نتيجة التفاف حبل حولها وتارجحه إلى الأرض، وهو الذي سبب الاختناق، المؤدي لوفاته، وليس هناك آثار ظاهرة على باقي الجسد.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "إيهاب .م.ل" وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل شقته، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.