ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفل صدمته سيارة نصف نقل بمنطقة ابني بيتك في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل في بداية العقد الثاني من عمره مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل بجسده أثناء محاولته عبور الطريق بمنطقة ابني بيتك بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفل 12 سنة عبور الطريق صدمته سيارة نصف نقل مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة حادث مروري غرفة عمليات غرفة عمليات النجدة صدمته سيارة مصرع طفل صدمته سيارة مستشفى أكتوبر المركزي مديرية امن الجيزة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر قسم شرطة ثالث اكتوبر