مصرع طفل صدمته سيارة نصف نقل بمنطقة ابني بيتك في أكتوبر

لقي طفل في بداية العقد الثاني من عمره مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل بجسده أثناء محاولته عبور الطريق بمنطقة ابني بيتك بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفل 12 سنة عبور الطريق صدمته سيارة نصف نقل مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.