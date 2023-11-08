المرشح الرئاسي فريد زهران ووفد من حملته يزورون مقر حزب المحافظين

زار المرشح الرئاسي ‎فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية حزب المحافظين، للنقاش حول برنامجه الانتخابي وشرح رؤيته للخروج من الأزمات الحالية.

كان في استقبال زهران والوفد المرافق له أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول الأوضاع السياسية الحالية والمستقبلية، كما استعرض اللقاء رؤية زهران حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر حزب المحافظين، باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومحمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، وعبد الغني الحايس وحسين هريدي ومحمد هلال أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، وعدد من قيادات حزب المحافظين.