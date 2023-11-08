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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك تهتف لحسين لبيب بعد عرض 3 لاعبين للبيع

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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هتفت جماهير الزمالك المتواجده في استاد القاهرة، لحسين لبيب رئيس النادي، وذلك على هامش لقاء بيراميدز الذي يقام مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر.

ورددت الجماهير هتافات، “ كل الدعم لحسين لبيب، الزمالك فوق اى لاعيب ”، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للبيع بسبب خروجهم للسهر ليلة مباراة الفريق الأبيض أمام زد.

ويخوض الزمالك لقاء بيراميدز مساء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمد حسام "بيسو"، محمد أشرف "روقا"، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

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