11 خطوة يجب اتباعها قبل انقطاع الكهرباء

ترصد “البوابه نيوز ” لقرائها بعض الارشادات والنصائح التي يجب اتباعها قبل انقطاع الكهرباء يوميا لضمان عدم التعرض لماس كهربائي أو عدم التواجد داخل المصاعد الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضحت الشركة القابضة أنه يبدأ الانقطاع بدءا من الساعة 10 صباحا حتي الرابعه فجرا، طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء ووفقا لبرنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الأحمال بجدول زمنى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

1- التأكد من استمرار شحن هاتفك المحمول والتأكد من توفر بعض البيانات في حالة تعطل شبكة الواي فاي.

2- افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت.

3- تأكد من شحن أي معدات طبية تعتمد عليها بانتظام قد ترغب أيضًا في التفكير في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البطارية متاحة لهذه الأجهزة.

4- انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

5- احرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية فى ذلك الوقت.

6- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

7-لا يُنصح باستخدام الشموع أو أي لهب مكشوف آخر لتوفير الضوء حيث يمكن أن تشكل خطر الحريق في ظل وجود أطفال.

8-يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أوتوماتيك منفصلا عن أرضي باقي الأجهزة وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

9- افصل سخان المياة مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

10- احتفظ بالثلاجة وأبواب الفريزر مغلقة لحماية ما بداخلها وفقًا لوكالة معايير الغذاء حيث ستحافظ ثلاجتك على سلامة الطعام لمدة تصل إلى أربع ساعات أثناء انقطاع التيار الكهربائي شرط أن تبقي الباب مغلقًا قدر الإمكان.

11- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، قد لا تتمكن من استخدام أدوات المطبخ الخاصة بك، لذلك قد ترغب في التأكد من وجود شيء متاح للأكل لا يتطلب كهرباء أو تحضيرًا للحرارة.