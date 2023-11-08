البحرين تجدد التأكيد على دعم جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

جدد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية والذي يتمثل في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها، وهو موقف ثابت لا حياد عنه وصولا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم /الأربعاء/ في العاصمة العمانية مسقط، حيث أشار إلى ضرورة تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، في ظل عدم استقرار العمليات الجارية في غزة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال الشيخ راشد إنه من منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام، واستشعارا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية؛ بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة، فقد تقدم بمقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية؛ لتكون أساسا لأي تشريعات مطلوبة تجاه ذلك للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار اجراءات قانونية جديدة موحدة.