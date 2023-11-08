للمرة الثانية.. حملة السيسي تلتقي وفدا من المصريين في الخارج

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددا من جاليات المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمشاركين باللقاء عبر "فيديو كونفرانس" من عدد من الدول المختلفة، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج.

وقال رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، مشيدا بالتطور القانوني والدستوري، الذي حدث في مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية والنيابية، مؤكداً أن الحملة تريد فتح جسور الود والتواصل مع المصريين في الخارج، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية.

وأكد رئيس الحملة، في معرض الإجابة عن بعض تساؤلات من حضروا الاجتماع أن تصويت المصريين بالخارج طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جائز ببطاقة الرقم القومي الثابت بها عنوان الناخب "حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية" وتحتاج إلى تجديد.

ومن جانبه، أشاد النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام ٢٠١٤، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية.

وفي نفس السياق، قال وفد المصريين في الخارج إنهم يقومون بعمل ندوات توعوية في الخارج بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على كافة المستويات وخصوصا في حفظ أمن واستقرار الدولة، وأيضا للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين في الخارج، مثمنين قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ما ساهم في التسهيل عليهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

جدير بالذكر انه شارك في الاجتماع ممثلين للجاليات المصرية من عدد من الدول من بينهم، أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد.