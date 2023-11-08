محافظ مطروح: جمعية رسالة تنظم قافلة طبية لخدمة المواطنين

قال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الأربعاء، إن جمعية رسالة تنظم قافلة طبية في الفترة من 23 -25 نوفمبر الجارى بعدد من المناطق، تحت رعايته، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم، وتضم القافلة إجراء الكشف الطبي ومعمل تحاليل وصرف علاج بالمجان.

وتنطلق القافلة التى تضم تخصصات (الأطفال -الباطنة -الجلدية والأنف والاذن – والنسا - الأسنان -الجراحة -الرمد) يوم الخميس 23 نوفمبر بمدرسة أحمد عرابي بقرية المثاني بمدينة النجيلة، ويوم الجمعة 24 نوفمبر بمدرسة الخليل بالضبعة، ومدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الحمام، ويوم السبت 25 نوفمبر بمدرستي زاهر جلال وعادل الصفتى، وبالمدرسة الفكرية بحى الزهور بالكيلو 4.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتيسير إجراءات عمل القافلة مع تذليل كافة المعوقات لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالي مطروح مع شكر جمعية رسالة على جهود المشاركة المجتمعية لخدمة مواطني مطروح.