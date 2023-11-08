تواصل الأعمال بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري" حياة كريمة" في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروع فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابع.

كما أكدت حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات.

حيث تتم متابعة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها أعمال إنشاء:

نقطة إطفاء و محطة رفع الصرف الصحى مركز تنمية وحدة الاسرة بكوم الفرج و محطة الصرف الصحي وسوق الخضر ومحطة معالجه بقرية الصديق ومجمع خدمات النمرية و مركز شباب الغيته و الوحدة البيطرية بقرية الشعراوى و محطة رفع الصرف الصحى بقرية طه حسين.