صحة الدقهلية: الكشف على 1426 مريضا خلال قافلة علاجية في قرية الروضة بلقاس

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الكشف على 1426 مواطنا خلال القافلة الطبية العلاجية التي جرى تنظيمها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قرية الروضة مركز بلقاس تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، ان القافلة الطبيبة ضمت 9 عيادات منهم 4 متنقلة ( 2 أطفال - جراحة - تنظيم أسرة - نساء ) والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وأشار الى انه جرى الكشف على 281 مواطنا بعيادة الباطنة، و 278 طفل بعيادة الأطفال، و174 بعيادة الجراحة، و180 بعيادة الجلدية، و 115 بعيادة الفم والأسنان، و201 بعيادة العظام، و197 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء عدد 240 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 96 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، تحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 9 قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.



قاتفلة علاجية بقرية الروضة ببلقاس محافظة الدقهلية

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