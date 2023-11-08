بالفيديو.. تفاصيل إقامة 7065 معرضا لبيع السلع الغذائية بتخفيضات أكثر من 25%

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتجاوز 25% لخدمة المواطنين في المحافظات وخاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 2551 حملة للرقابة على الأسواق وتحرير 4152 محضرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الوزراة تشجع أيضًا مباردة سند الخير، والتي بها 37 منتجا وبلغت مبيعاتها حتى الخميس الماضي نحو 387 مليون جنيه على مدار 79 أسبوعًا في محافظات مصر، وخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطقة الشعبية.

وتابع، أن نسب الخصم في مبادرة سندا لخير تتراوح بين الـ 25 والـ 30%، موضحًا أن المبادرة بها 37 منتج على رأسها اللحوم والدواجن والبقوليات والزيت والسكر وغيرها من السلع، التي يحتاجها كل بيت في مصر.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مجهودات تقوم بها المحافظات المصرية مع منظمات المجتمع المدني، سواء بمبادرة سند الخير، أو اتحاد الغرف التجارية، والجمعيات الأهلية.