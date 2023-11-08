ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الفلبين يعلن نجاح إجلاء 40 من مواطني بلاده من قطاع غزة

الرئيس الفلبيني فرديناند
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء أربعين مواطنا فلبينيا آخرين من قطاع غزة ونقلهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم إلى وطنهم خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن عملية الإجلاء الناجحة لمواطني بلاده تمت من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارات في كل من إسرائيل والأردن ومصر.
كما أعرب عن أمله في أن يتم إجلاء باقي مواطني بلاده الذين يرغبون في العودة إلى موطنهم في أقرب وقت ممكن.

رئيس الفلبين قطاع غزة